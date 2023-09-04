Шел по обочине: ночью на трассе под Омском легковушка сбила 32-летнего мужчину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Омском сегодня ночью, 4 сентября, легковушка насмерть сбила пешехода, шедшего по обочине.

По предварительной версии, 19-летний парень, находившийся за рулем автомобиля «Лада Приора», двигался по трассе «Челябинск — Новосибирск» со стороны с. Лузино в направлении Омска. В районе 794-го километра дороги сбил пешехода, шедшего по обочине навстречу движению.

В результате столкновении пешеход — 32-летний мужчина — скончался на месте. Травмы также получил пассажир «Лады» — 54-летняя женщина.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку.

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