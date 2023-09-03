Актриса Настасья Самбурская надела платье от омского дизайнера за 120 тысяч

Фото: страница ОККО во "ВКонтакте"

Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская недавно приобрела платье омского дизайнера Галины Подзолко. В новом наряде "звезда" щеголяла на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра «Окко».

Стоимость наряда на официальном сайте Galina Podzolko составляет 120 тысяч рублей. Стоит отметить, что цена за одно изделие бренда Galina Podzolko варьируется от 48 до 180 тысяч рублей.

Галина Подзолко начала выпускать свои первые коллекции одежды, будучи студенткой Омского государственного института сервиса. Одежду под брендом Legali`z можно было купить в Омске. Сейчас бутик закрыт. Дизайнер проживает в Москве, где работают ее шоурум и ателье.