Не ремонт, а спектакль: Шелест раскритиковал подрядчика, ремонтирующего школу №3

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест посетил омские школы, где ведется капремонт, а также стройплощадки в микрорайоне «Серебряный берег» и на 6-й Станционной. По итогам объезда мэр жестко раскритиковал подрядчиков, которые затянули сроки сдачи объектов.

При этом подрядной организации, занимающейся капремонтом гимназии №75, повезло больше. Шелест отметил, что несмотря на жалобы подрядчика на нехватку рабочих, проблемы с поставками и удорожание материалов, видно, что работы ведутся и процесс идет.

– Объект находится в высокой стадии готовности, рабочие ведут чистовую отделку помещений, фасадные работы — в целом видно, что процесс идёт, – заключил мэр Омска.

А вот подрядной организации ООО «ДАНСтрой», которая проводит ремонтные работы в школе № 3, похоже, серьезного разговора c градоначальником не избежать. Сергей Шелест прямо высказал свое негодование в адрес подрядчика.

– Нежелание работать и расхлябанность — налицо. В субботу на объекте не обнаружилось рабочих. Было несколько человек, которые изображали членов стройбригады, но, как только мы вышли за территорию школы, удалились и они. Завтра планирую обсудить этот спектакль с руководством подрядной организации. Нужно прекращать, пока театр не превратился в цирк, — прокомментировал ситуацию мэр Омска.