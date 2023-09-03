6 сентября из-за ремонтных работ отключат воду в 2 округах Омска

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

ОмскВодоканал сообщил об отключении воды 6 сентября в двух округах города. С 10:00 до 18:00 ремонтные работы пройдут на водопроводе по улице Богдана Хмельницкого. А в период с 02:00 до 23:00 пройдет восстановление запорной арматуры на водопроводе поселка Входной.

В связи с работами на водопроводе с 10:00 до 19:00 воды не будет по адресам ул. Звездова, 95, 97. Машина с питьевой водой будет установлена по адресу ул. Звездова, 95 с 10-00 до окончания работ.

С 02.00 до 23.00 воды не будет по следующим адресам: Пос. Входной, 101; Входная 32/1, 32/2, 32/3, 13/3, 19/1, 23/1, 29/1, 10б, 22/2, 1/1, 22/1, 3/2, 19а, 3/3, 3, 100, 9/2, 18/2, 99 Котельная «Октан» Коттеджный поселок и водоразборные колонки пос. Входной, ст. Пламя, пос. Северный; Психоневрологический интернат Северный; Пос. Приветное; Ст. Входная, ул. Челябинская, 2; Ул. Транспортная, 19; Микрорайон 2888км № 4, 5, 6, 7, 8; Водоразборные колонки - 2884км пос. Петровка Жилые дома ПМС-22 №4, 5, 6, 7, 8 КНС-46 ВКС-443

Машина с питьевой водой будет установлена по адресам: ул. Харьковская,11 (с 10-00 до окончания работ) и ул. Кирова, 5 (с 10-00 до окончания работ).