«Авангард» переиграл «Сибирь» в первом матче сезона КХЛ

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард"

Соперником «Авангарда» в первом матче нового сезона, как и прошлой осенью, стала новосибирская «Сибирь». Матч состоялся на «G-Drive Арене».

В первом периоде инициативой владел «Авангард», однако обе команды играли крайне осторожно. Опасные моменты у ворот «Сибири» не увенчались успехом. В результате первая двадцатиминутка прошла со счетом 0:0.

Второй период был более динамичным. Опасные моменты появились у обеих команд, однако «Сибирь» вырвалась вперед, забросив шайбу за 24 секунды до конца периода.

Третий период оказался более результативным для «Авангарда». Райан Спунер забил свою первую шайбу в новом сезоне и первую за «ястребов», сравняв счет – 1:1. После этого мощь «Авангарда» было не остановить. Трибуны в полной мере ощутили дух сибирского дерби. За две минуты до сирены контратака «Авангарда» завершилась точным броском Игоря Гераськина, принесшим долгожданную победу – 2:1.

7 сентября, в 19:30, на «G-Drive Арене» состоится следующий матч. «Авангард» встретится с «Автомобилистом».