Омский министр строительства Рашко пообещал открыть школу в Черлаке 7 сентября

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

В День знаний 1 сентября чиновники областной администрации прибыли в Черлак к зданию новой местной школы, где встретились с учащимися и их родителями. Напомним, что старое здание находится в аварийном состоянии, а новое, несмотря на 100% готовность, на бумагах еще не введено в эксплуатацию. За это на одном из последних совещаний омского правительства министр строительства Алексей Рашко получил выговор от главы региона Витацлия Хоценко. Дети не смогли зайти в новые классы в намеченную ранее дату.

Когда чиновники обладминистрации приехали в село, чтобы поздравить с 1 сентября местное население, мамы первоклашек, как сообщает НГС55, окружили министра и вместе с главой региона стали допытывать о сроках ввода.

- Когда дети пойдут в школу? — строго поинтересовался Хоценко.

- Среда, четверг.

- День конкретно назови.

- Четверг, - сообщил министра, имея ввиду 7 сентября.

После делегация направилась осматривать классы нового здания. Помещания для уроков, столовая, спортзал - все оказалось на высоте и полностью завершенным.

По ходу экскурсии Виталий Хоценко выяснил также у министра, что школу не смогли открыть к 1 сентября из-за неудовлетворительного состояния воды. Результаты проб не устроили специалистов Роспотребнадзора. При этом фильтры уже заменили и ждут проведения новых проб - они намечены на 5 сентября.

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