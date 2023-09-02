Омская полиция задержала мужчину, забравшего в Шереметьего чужие вещи

Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне в столичном аэропорту Шереметьево с жительницей из Омска случилась не серьезная приятность. Вылетавшая в Омск женщина на регистрации выяснила, что в ее вещах перевес около пяти килограммов. Чтобы не платить авиаперевозчику, женщина передала вещи стоявшему поблизости мужчине. Как выяснилось позже, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Однако, как сообщил телеграм-канал Baza, после приземления в Омске женщина так и не обнаружила своего попутчика и, соответственно, вещей, она была вынуждена обратиться в полицию. Свой отданный багаж, где были одежда и обувь, она оценила в 100 тысяч рублей.

Омичка предположила, что мужчина пропустил свой рейс из-за перебора со спиртным. Оказалось, она была права. Полицейские оперативно нашли пассажира. Тот уже якобы попросил своих родственников отправить вещи почтой. Пока процессуального решения не принято. Идет проверка обстоятельств случившегося.

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