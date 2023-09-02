Старая техника: Омское министерство безопасности отчиталось о работе пожарных

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне омское министерстве региональной безопасности опубликовало на своем ресурсе проект указа губернатора об утверждении стратегии развития пожарной охраны. Здесь же приводятся данные о том, как сейчас работают спасатели.

- Всего в Омской области действуют 367 реагирующих подразделений, 190 из них - добровольные охраны, они дежурят в 75,43% населенных пунктов, где проживает более 1,8 млн человек. До оставшихся 24,57% сел, где живут более 47 тысяч человек, пожарные не успевают добраться за 20 минут, - сообщает источник.

Главная проблема омских пожарных - нехватка реагирующих подразделений и старая техника. Сейчас в штате не хватает 957 работников. 76 из 121 единиц противопожарной техники служат уже более 20 лет и нуждаются в замене.

В связи с печальными показетялями к 2030 году авторы стратегии рассчитывают достичь 98% прикрытия населенных пунктов пожарной охраной, купить 13 единиц новой техники, создать 14 дополнительных подразделений пожарной охраны. Для этого спасателям необходимо выделить 166 миллионов рублей.

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