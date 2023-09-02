Жители в страхе: По окнам омского дома снова стреляли неизвестные

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омские соцсети сообщают, что 1 сентября в Омске неизвестные держат в страхе жителей дома № 72 по улице 25-я Линия, здесь уже во второй раз стреляли по окнам квартир.

- Живу по адресу 25 линия 72, две недели назад кто то стрелял из воздушки или пневматики по соседским балконами на 5 этаже, ничего не пробили, но пульки на балконе остались, — сообщил аноним.

Ситуация повторилась минувшей ночью. Неизвестные снова стреляли и на этот раз попали в окна автора. На фото видно, что стекло действительно чем-то пробито.

- Напротив нас стоит общежитие 23-я Линия, 67, живет там контингент людей разный. Полиция за две недели ничего не выяснила, а теперь пробили стекло. Прошу дать огласку ситуации, - также сообщил автор поста.

Омская полиция сообщила, что проверка ЧП идет.

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