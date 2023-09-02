Фото: allhockey.ru.

У нападающего омского «Авангарда» Рида Буше 30 августа родился третий ребенок - сын. В официальной группе хоккейного клуба поздравили родителей с этим событием.

- Полное имя нового «ястреба» — Хейз Нолан Буше, желаем здоровья ему и родителям! Подрастай скорее, чтобы болеть за папу на трибунах G-Drive Арены!, - говорится в сообщении.

Отметим, что заработок иностранного хокееита Рида Буше в новом игромов хоккейном сезоне одним из самых высоких в команде, а именно 95 миллионов рублей в год.

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