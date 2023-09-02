1 сентября школьница из Омска задала вопрос Владимиру Путину

Фото: сайт Кремля.

1 сентября во время открытоого урока, который провел президент России Владимир Путин, свой вопрос задала омская школьница. Алина Новоселова, которая учится в одной из школ Крутинского района, спросила у президента, почему бы в классах не открыть различные мастерские - с современным оборудованием, они помогут саморазвитию детей. Прездинт ответил положительно.

- Подобные навыки важны, в том числе, для ранней профориентации. Однако, даже если это не сыграет роль в выборе дальнейшей профессии, это дисциплинирует. Человеку очень важно осознавать, что он умеет делать собственными руками, — сказал Путин.

Отметим, что на урок были приглашены около 30 учащихся со всех уголков страны. Школьница из Омской области ранее побеждала во многих конкурсах и является швеей второго разряда.

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