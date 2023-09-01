ОмГУ захлестнула волна увольнений кандидатов и докторов наук накануне 1 сентября

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Перед новым учебным годом истфак ОмГУ захлестнула волна увольнений. С апреля заявления на стол положили восемь преподавателей – кандидатов и докторов исторических наук. Об этом сообщает Город55.

Предпосылками массовых увольнений послужили реформы, введенные еще летом прошлого года. Год назад исторический факультет объединили с факультетом теологии, философии и мировых культур и кафедрой физкультуры. Недовольство преподавателей руководством игнорировались.

– Когда реформировали нашу кафедру, все было очень быстро. Фактически это происходило по единоличному решению ректора, – цитирует Город55 бывшего преподавателя истфака ОмГУ Марину Бережнову, – Мне очень жаль студентов. За последние годы к нам „набежали“ очень талантливые студенты. Но я объясняю им, что мы не их бросили. Наше увольнение — это всего лишь крайняя мера протеста. Больше мы ничего не можем сделать.

Руководству вуза ничего не остается, как распределять оставшихся преподавателей по кафедрам, тем самым увеличивая их рабочую нагрузку. Кроме того, было принято решение увеличить количество учащихся в группах.