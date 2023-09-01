73,6 % омских организаций оказались рентабельными в первой половине 2023 года

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Стали известны итоги финансово-хозяйственной деятельности омских организаций за первую половину 2023 года. Предприятия области получили положительный сальдированный (прибыль минус убыток) финансовый результат в 43,2 млрд рублей, что на 10% больше показателя первой половины 2022 года. Такие данные приводит Омскстат.

Из них рентабельными стали 379 организаций (73,6 %), прибыль которых составила 49,3 млрд рублей. Это на 12 % больше по сравнению с 2022 годом. Большую долю прибыли– 52,9 % – получили обрабатывающие производства. 18,1 % от общей прибыли приходится на предприятия, специализирующиеся на транспортировке и хранении. 9,5 % составила доля прибыли компаний в области обеспечения электрической энергией, газом и паром.

136 омских компаний признали нерентабельными. Это 26,4 % от общего количества организаций. Это на 1% меньше по сравнению с предыдущим годом. Убытки при этом выросли до 6,1 млрд рублей (на 28 %). Самыми убыточными оказались организации, занимавшиеся водоснабжением; водоотведением, утилизацией отходов (28,6 % от суммы), обрабатывающие производства (19,3 %) и застройщики (18,4 %).