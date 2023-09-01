2-килограммовый метастаз удалили омские медики 59-летней пациентке

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Омские медики удалили 59-летней пациентке 2-килограммовый метастаз. Операция прошла в Западно-Сибирском медицинском центре ФМБА России. На столе у опытных хирургов женщина пробыла без малого 2 часа. Все лечение она начинала в далеком 2023-м.

– Впервые пациентка была оперирована по поводу рака яичника в 2003 году. Находилась под наблюдением врачей-онкологов, ей проводилась химио- и гормональная терапия. В 2014 году был выявлен и оперирован метастаз в передней брюшной стенке. В 2017 году очаговое образование диагностировано повторно, – рассказал заместитель директора по хирургии ЗСМЦ Дмитрий Шкурин.

За эти годы опухоль выросла до двух килограмм. Случай, как признаются медики, был очень сложный. У пациентки были выявлены три метастатические опухоли: два очага в малом тазу и один визуальной локализации большого размера. Удалить удалось все метастазы. Теперь пациента находится на реабилитации.