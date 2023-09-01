Новая школа в поселке Черлак Омской области откроет двери 7 сентября

Фото: скриншот видео из телеграм-канала Виталия Хоценко

Глава Омской области Виталий Хоценко проинспектировал новую черлакскую школу, сроки строительства которой сместились по причине смены подрядчика. Сегодня здание учебного заведения уже сдано в эксплуатацию. Оформление документов завершается.

Министр строительства Александр Рашко уверил родителей, что в ближайшее время школа откроет двери для первоклашек. Школьники сядут за парты 7 сентября.

– Школа получилась красивая и современная. Уверен, что родители, педагоги и дети будут довольны, — написал в своём телеграм-канале Виталий Хоценко.