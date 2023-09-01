49% омских студентов не берут на работу из-за отсутствия опыта

Фото: Вадим ПОПОВ

Из-за отсутствия опыта не берут на работу 49% омских студентов. Такую аналитику приводят аналитики портала НН.ру.

Опрос проводился в августе. На тот момент на сервисе было зарегистрировано больше 3 тысяч резюме омичей, которые не достигли 20-летнего возраста.

Все ребята готовы трудоустроиться продавцами-консультантами, администраторами, официантами, барменами, бариста, менеджерами по продажам или курьерами.

К слову, есть и те, кто сами отказываются от предложений работодателей. В основном из-за низкой зарплаты или неудобного графика.

Кстати, во время учебы подработку чаще всего специалисты из сфер строительства, закупок, юристы, менеджеры по продажам, HR-специалисты, маркетологи и PR-специалисты.

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