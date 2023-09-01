5 сентября регоператор проведет «Горячую линию» по вопросам сбора мусора

Фото: ООО "Магнит".

Анализ состояния контейнерных площадок показал, что 80% жалоб омичей на так называемую «мусорную» тему относится к содержанию точек сбора твердых коммунальных отходов. Нередки случаи, когда площадки для отходов не соответствуют требованиям СанПин – у них отсутствуют ограждения, скаты, не моются контейнеры, не прометаются территории, не проводится травля грызунов.

При этом омичи не знают ответственных за состояние контейнерных площадок и не понимают куда им обращаться со своими жалобами.

Ответы на волнующие вопросы по вывозу мусора и состоянию точек сбора твердых коммунальных отходов омичи могут получить 5 сентября с 15.00 до 17.00, позвонив по телефону: 8 9620548553.

На вопросы жителей Омска и Омской области ответит заместитель директора регионального оператора по экологической политике и безопасности Тэнзилэ Кормишенко.