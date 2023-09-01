Омское УФАС внесло «Омстрой» в список недобросовестных подрядчиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В список недобросовестных подрядчиков ООО «Омстрой» внесло омское УФАС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Такая мера принята после одностороннего отказа заказчика исполнения контракта, заключённого по результатам закупки. Компания участвовала в тендере на строительство дороги от Русско-Полянского тракта до СНТ «Радуга». Дорожники за 58 млн рублей должны были выполнить асфальтирование объекта до 31 августа текущего года.

Правда, в ходе выполнения заказа были выявлены некоторые нестыковки, которые и послужили причиной внесения в список недобросовестных поставщиков.

- ООО «Омстрой» направил заказчику письмо о замене фракции щебня (с крупной на среднюю), не представив обоснование замены. Также он не представил доказательств того, что имеющийся у него щебень по результатам проверки со стороны заказчика (стройконтроль) не подходит по параметрам, и что у подрядчика отсутствует возможность закупки щебня крупной фракции в объёме согласно смете, - уточнили антимонопольщики.

Оценив доводы заказчика, УФАС решило включить сведения об ООО «Омстрой» и его директоре в РНП сроком на 2 года.

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