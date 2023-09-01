К 1 сентября сотрудники ОНПЗ подарили юным омичам школьные наборы

Сотрудники Омского НПЗ приняли участие в благотворительной акции «Семья помогает семье». На предприятие обратились центры соцобслуживания Омского района и Советского округа с просьбой помочь малообеспеченным семья собрать детей в школу. Волонтеры приобрели и вручили детям из малообеспеченных семей более двухсот наборов со школьными принадлежностями.

По словам вице-губернатора Омской области Владимира Куприянова, участие в акции «Семья помогает семье» стало еще одним примером активной социальной позиции Омского НПЗ.

- Помощь предприятия позволит детям успешно начать новый учебный год. Подобная поддержка от состоявшихся взрослых мотивирует мальчишек и девчонок учиться лучше, — считает Владимир Куприянов.

Покупка учебных принадлежностей — не первая благотворительная акция ОНПЗ в этом году. Весной волонтеры высадили липовую аллею в городском парке, участвовали в сдаче крови в День донора. А прямо сейчас на предприятии заканчивается благотворительный аукцион «Мастерская добра», благодаря которому для художественной школы №3 будет приобретено оборудование гончарной мастерской.

- Наши сотрудники знают, как важно для дальнейшей карьеры качественное образование. Предприятие помогает омским школьникам получать востребованные знания. Многие из ребят, которым мы помогли, признались, что теперь с нетерпением ждут начала учебного года, — сказал председатель профкома Омского НПЗ Николай Донских.