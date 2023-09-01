«Росводоканал Омск» завершил строительство канализационной насосной станции в Центральном округе Омска

Новая канализационная насосная станция (КНС) построена в рамках инвестиционной программы «Росводоканал Омск». На реализацию проекта направлено более 70 млн рублей, включая покупку оборудования. Уже в сентябре КНС №13 начнёт принимать сточные воды потребителей.

Новая насосная станция построена вместо старой КНС, которая располагалась на обрывистом берегу Оми. Оползневые процессы в этом месте создавали риски для разрушения сооружения. Реконструировать станцию было нецелесообразно, поэтому проектировщики сместили новую КНС на другой участок.

- С 2016 года омский водоканал планомерно обновляет сооружения, находящиеся в муниципальной собственности. За прошедшие семь лет заменили кровли более чем на 40 насосных станциях, отремонтировали фасады на 11, капитально отремонтировали здания на 15, полностью модернизировали насосное оборудование и трубопроводы на 15 водопроводных и 24 канализационных насосных станциях. Строительство новой насосной станции – первый проект, реализованный за последние 20 лет. Придать новый импульс обновлению коммунальной инфраструктуры и увеличить объемы инвестиций в отрасль возможно через трансформацию договора аренды в концессионное соглашение, - рассказал генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Насосная станция теперь размещена на безопасном расстоянии от берега реки. Ее преимуществами являются современные отечественные насосы «Иртыш» погружного типа, обладающие большим запасом прочности и хорошо зарекомендовавшие себя в сложных условиях эксплуатации, а также автоматические решётки, которые извлекают мусор, поступающий вместе со стоками. Шпунтовые трубные сваи стали надёжной основой для нового объекта. Ежесуточно станция будет принимать порядка 2000 кубометров сточных вод потребителей Производственных улиц, жилого массива ТЭЦ-5 и Третьего разъезда.