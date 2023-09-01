В Омске с 1 сентября на пяти маршрутах заработают дополнительные автобусы

Фото: «Архив КП».

В Омск с 1 сентября на пяти маршрутах увеличат выпуск автобусов. Это решение было принято из-за увеличения пассажиропотока, связанного с началом нового учебного года. Количество сверхплановых рейсах на пяти маршрутов вырастет до 70.

Так, дополнительные автобусы малого класса выйдут на маршруты № 16 (Трикотажная фабрика — пос. Рыбачий) и № 88 (пос. Рыбачий —– пос. Чукреевка).

Для улучшения транспортного сообщения жилых массивов на Левом берегу с центром города на маршруте № 24 (Железнодорожный вокзал — пос. Солнечный) начиная с 1 сентября будет работать 21 автобус большого класса. Кроме того, сохранятся укороченные рейсы маршрута («Поворотная» — «Главпочтамт»), которые уменьшили интервал движения автобусов на данном участке в часы пик до 3-5 минут.

Для увеличения провозной способности до учебных заведений, расположенных в городке Нефтяников, на маршрут № 29 (мкрн. «Первокирпичный» — Омский нефтеперерабатывающий завод») выйдут дополнительно три автобуса. Всего по маршруту будет курсировать 21 автобус большого класса. Интервал в часы пик составит не более 7 минут.

С целью улучшения транспортного обслуживания жителей Старого Кировска, Амурского посёлка и микрорайона «Амурский-2»по маршруту № 45 (мкрн. «Ясная Поляна» — мкрн. «Амурский-2») будут курсировать 19 автобусов большого класса. Интервал в часы пик не превысит 9 минут.

Отметим, информацию о графиках, интервалах движения и фактическом нахождении подвижного состава можно получить на сайте МП г. Омска «Пассажирсервис» или по телефону: 8 (3812) 90-12-12.

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