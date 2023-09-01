В Омской области дети участников СВО получат право бесплатно отдыхать в лагерях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области дети участников СВО смогут бесплатно отдыхать в загородных лагерях. Стоимость путевок будет компенсироваться за счет бюджета области. Новая мера поддержки была внесена в перечень региональных льгот. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Омской области.

Постановление, предоставляющее детям участников СВО право на компенсацию оплаты стоимости путевки в загородные лагеря, детские оздоровительные центры, спортивно-оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря Омской области, было подписано врио губернатора Виталием Хоценко.

Отметим, на сегодня в Омской области насчитывается свыше 20 региональных льгот.

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