С 1 сентября в Омске закроют все городские пляжи

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске с 1 сентября завершается пляжный сезон. С этого дня закрываются все городские пляжи — «Советский», «Кировский», «Центральный-1», «Центральный-2» и «Первомайский».

Все спасательное снаряжение и оборудование отправят на базы хранения до следующего сезоне. Кроме того, на пляжах прекратят работу матросы-спасатели, а также перестанут работать душевые, питьевые фонтанчики и ногомойки.

После закрытия сезона омичей просят соблюдать чистоту на территориях пляжей и не выгуливать там собак.

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