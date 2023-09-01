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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 2:52

«Странные обстоятельства»: в Омске в квартире дома на 1-й Красной Звезды обнаружили тела двух сестер-близнецов

В Омске обнаружили тела сестер-близницов в квартире в Порт-Артуре
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске в четверг, 31 августа, в одной из квартир дома по улице 1-й Красной Звезды были обнаружены тела двух сестер-близнецов. Об этом сообщает «СуперОмск» со ссылкой на источники.

По предварительной версии, причиной смерти омичек стало внешнее воздействие. Погибшим было по 30 лет.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

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