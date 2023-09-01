Омская телебашня стала первой в Сибири, где запустили подсветку

Фото: omskportal.ru

Сегодня ночнью врио губернатора Виталий Хоценко запустил подсветку на омской телебашни. Телевышка в Омска стала первой в Сибири, которую подсветили.

— Благодарю генерального директора Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрея Юрьевича Романченко и всю команду РТРС за такой яркий подарок Омской области! — отметил Хоценко.

На конструкции телевышки высотой 196 метров были установлены более 9 000 светодиодных светильников, 12 прожекторов и медиафасад на отметке от 72 до 88 метра. Благодаря повышенной плотности пикселей световое панно позволяет транслировать видеоролики и бегущую строку.