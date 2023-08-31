В Омске на участке дороги по улице Серова введут одностороннее движение

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На участке дороги по улице Серова введут одностороннее движение. Как сообщает мэрия, обусловлено это сложностью проезда на участке от улицы Марченко до улицы Рождественского из-за особенностей проезжей части возле остановки «Ленинский рынок».

– На данном участке будут установлены знаки 3.1 «Движение запрещено» (в направлении ул. Марченко) и знак 5.5 (в направлении улицы Рождественского), информирующий о начале дороги с односторонним движением, — информирует пресс-служба городской администрации.

Водителей просят быть предельно внимательными, не осуществлять движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, обращать внимание на новые дорожные знаки. В противном случае нарушителей ждет штраф в размере 5000 рублей. Невнимательность на дороге также может обернуться лишением права управления транспортным средством на 4-6 месяцев.