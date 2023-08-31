Сергей Шелест посетил торжественное открытие омского филиала детской школы искусств № 5

Фото: пресс-служба администрации города Омска

31 августа в Омске прошло торжественное открытие филиала детской школы искусств № 5. Значимое для города событие посетил мэр Сергей Шелест и председатель Горсовета Владимир Корбут.

В своем телеграм-канале градоначальник напомнил, что раньше это здание служило офисом муниципальных рынков. Потом мэрия решила передать его на благие цели. Городские депутаты поддержали предложение властей.

- Сегодня Левобережье активно развивается, прирастает новыми микрорайонами, и потребность в подобных учреждениях очень высока. Думаю, решение передать это здание — некогда офис муниципальных рынков — на нужды детского творчества было правильным, - прокомментировал Сергей Шелест.

Сейчас учреждением руководит заслуженный артист России Сергей Безбородов. По мнению мэра, команда школы искусств подобралась высокопрофессиональная. За счет сильного кадрового состава город получит отличных музыкантов, актеров, художников, которые прославят Омск далеко за его пределами.

- Пожелал юным воспитанникам филиала ДШИ № 5 отличного настроения и успехов в постижении непростых премудростей мира культуры и искусства, - рассказал Шелест.

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