С заботой о детях: в компании «СТБ-Охрана» прошел «День первоклассника»

Фото: пресс-служба "СТБ-Охрана".

В частном охранном предприятии «СТБ-Охрана» существует добрая традиция – поздравлять дошколят с 1 сентября. Это событие внутри компании даже получило название – «День первоклассника». Конечно, и этот год не стал исключением.

Будущие школьники отгадывали тематические загадки, собирали пазлы и рисовали мелками. За активное участие в конкурсах ребята получили заслуженные награды.

Но на этом сюрпризы не закончились: сотрудники ЧОПа организовали импровизированные «стенды» с обмундированием охранников, и все желающие могли примерить на себя бронежилет, каску, подержать дубинку и даже ручной металлодетектор.

Фото: пресс-служба "СТБ-Охрана".

А вишенкой на «школьном торте» стало фееричное шоу с профессором химических наук и его ассистенткой. Демонстрация физических законов, опыты с жидким азотом, зрелищные химические реакции в виде сумасшедшей пены и много других интересных экспериментов. Такая наука понравилась и детям, и взрослым!

После научного шоу малышей пригласили к сладкому столу и вручили каждому (уже можно с гордостью сказать) школьнику набор первоклассника. Такой подарок покрывает потребность ребенка в канцелярии на первые месяцы его учебы в школе, а все предметы в нем соответствуют рекомендациям педагогов. Пусть эти презенты помогут малышам с легкостью и радостью встретить первые шаги в мире знаний.

Вот такой милый день в серьезной компании. Ведь если счастливы дети – счастливы и мы.