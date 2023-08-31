Здесь столько не живет: Омичам рассказали, как внести данные в квитанцию за мусор

Фото: ООО "Магнит".

В пресс-службе компании регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами сообщили, что омичам, которые не актуализируют вовремя данные в квитанциях, могут приходить некорректные расчеты. Как не переплачивать лишнего за вывоз мусора.

К примеру, жительница Омска пояснила, что живет вдвоем с мужем, но квитанция на вывоз мусора приходит на 4 проживающих. В нее до сих пор включены сын и дочь, которые уже повзрослели и съехали.

- Если потребитель видит, что в квитанции указаны некорректные данные, ему нужно со всеми подтверждающими документами обратиться в офис Омской энергосбытовой компании, для внесения актуальных сведений в лицевой счёт, - отвечает регоператор.

Заявление на корректировку данных лицевого счета также можно направить через личный кабинет или интернет-приемную на сайте Омской энергосбытовой компании (ОЭК). Либо опустить заявление в ящик для документов, которые установлены во всех клиентских офисах ОЭК.

Важно помнить, что обязанность по предоставлению актуальных сведений и документов поставщику коммунальной услуги закреплена за потребителем Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354. Данные о выбытии (смерти) проживающих автоматически ресурсникам не поступают.

До тех пор, пока владелец жилья не подаст соответствующую информацию, начисления производятся на основании данных, имеющихся в распоряжении компании, оказывающей коммунальную услугу.