В Омске продолжаются плановые гидравлические испытания

С 09:00 до 20:00 31.08.2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Западного луча ТЭЦ-3, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей, согласно поданным заявкам.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: проспект Мира.

С 10:00 05.09.2023 до 20:00 07.09.2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания «Подающего» трубопровода Восточно луча ТЭЦ-5 оборудованием ПОУ, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 4-я Линия, Масленникова, 20 лет РККА.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.