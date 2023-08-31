Омичка, которая год прожила в цыганской семье на Алтае, встретится с родной тетей

Фото: Иван МАКЕЕВ

С родной тетей встретится омичка, которая год прожила в цыганской семье на Алтае. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Омской область Елена Степкина.

- В ближайшие часы тетя с племянницей, которая находилась под опекой в Алтайском крае, будут вместе. Благодарим за оперативную работу и взаимодействие уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае, органы опеки и попечительства Рубцовска по оформлению предварительной опеки тети над племянницей, - написала омбудсмен.

Теперь остается решающее слово суда, который должен поставить точку в скандальной истории вернуть девочку в полноценную семью, где ее ждут мама и папа.

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