Летняя академия наук Омского НПЗ помогла получить десятиклассникам инженерные компетенции

Фото: Андрей Шавин

Весь учебный год ребята принимали участие в мероприятиях программы «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ» и хорошо себя проявили. Академия наук для детей проходит каждое лето в формате выездной школы и дает возможность детям определиться с будущей профессией. Проект является одним из этапов подготовки профессиональных инженерных кадров для промышленности Омской области.

Преподаватели ОмГТУ с удовольствием занимаются с талантливыми школьниками Летней академии наук ОНПЗ. В вузе считают принцип подготовки высококвалифицированных специалистов для сложного производства со школьной скамьи результативным.

Участники летней академии наук прошли отбор через профориентационные тесты, подтвердившие их интерес к профессии нефтепереработчика. Две недели ребята работали над исследовательскими проектами, проходили образовательные интенсивы под руководством педагогов ОмГТУ по нефтехимиии, физике и химии. Представители ОНПЗ рассказали школьникам о разных отраслевых профессиях и показали перспективы сферы нефтепереработки. Это поможет будущим выпускам при поступлении на базовую кафедру «Газпром нефти».

- Слушатели «Летней академии наук» попадают в поле зрения наших специалистов по персоналу. В смене этого года участвуют 27 ребят, которые показывают успехи в изучении точных дисциплин и планируют свой карьерный путь в нефтяной отрасли. Такие замотивированные молодые люди интересны Омскому НПЗ в качестве возможных сотрудников. Ведь для работы на высокотехнологичном предприятии важны постоянное саморазвитие и обучение, — считает генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.

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