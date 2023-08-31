Министр строительства Омской области получил выговор от главы региона

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко
От главы региона Виталия Хоценко выговор получил министр строительства Омской области Александр Рашко.
Такая реакция руководителя последовала после поступления информации о срыве сроков сдачи школ в Черлакском и Горьковском районах
- Звучали обещания регионального минстроя, что ребята сядут за парты 1 сентября. Завтра начинается учебный год, и занятия в этих школах не начнутся. Ситуация из ряда вон! Завтра министры строительства и образования вместе со мной поедут в Черлак и будут объяснять родителям, почему их дети не идут в новую школу в День знаний, и проинформируют о дате начала занятий – заявил Хоценко.
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