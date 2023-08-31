В Омске шесть новых автобусов выйдут на маршруты с 1 сентября

Фото: дептранс Омска

С 1 сентября в Омске на маршруты выйдут шесть новых автобусов. Об этом сообщает НГС55.

Об увеличении единиц общественного транспорта заявил директор профильного департамента Вадим Кормилец. Еще одно обновление запланировано на 1 октября.

- Это происходит каждый год. Это не ново. Поэтому мы определенное увеличение выпуска транспорта на линию с 1 сентября предусматриваем. Речь идет о шести автобусах, которые дополнительно с 1 сентября выходят в линию. Транспорт появится на маршрутах, которые требуют увеличения. А дальше будем смотреть по ситуации, по наполняемости, — цитирует издание руководителя.

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