1 млрд рублей потратят на реконструкцию улицы 10 лет Октября в Омске

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске на реконструкцию улицы 10 лет Октября потратят 1 млрд рублей. Объявлен электронный аукцион ан поиски подрядчика.

Строительную компанию ищет департамент строительства. Начальная максимальная стоимость составляет 1,068 млрд рублей. Объем работ – 4 км – от участка от границы города до строения по ул. 10 лет Октября, 190.

Завершить работы необходимо не позднее 23 декабря 2024 года. Сам аукцион запланирован на 11 сентября.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru