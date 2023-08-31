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НовостиОбщество31 августа 2023 6:56

1 млрд рублей потратят на реконструкцию улицы 10 лет Октября в Омске

Сейчас ведется поиск подрядчика для выполнения работ
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске на реконструкцию улицы 10 лет Октября потратят 1 млрд рублей. Объявлен электронный аукцион ан поиски подрядчика.

Строительную компанию ищет департамент строительства. Начальная максимальная стоимость составляет 1,068 млрд рублей. Объем работ – 4 км – от участка от границы города до строения по ул. 10 лет Октября, 190.

Завершить работы необходимо не позднее 23 декабря 2024 года. Сам аукцион запланирован на 11 сентября.

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