Вши атаковали 268 омичей с начала года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года 268 олмичей пострадали от вше. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

За период с января по июль в регионе показатель заболеваемости составил 14,26 на 100 тыс. населения.

Всего с 2018 года показатель снизился с 59,9 до 30,39 на 100 тысяч человек. В профильном ведомстве просят омичей соблюдать личную и общественную гигиену.

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