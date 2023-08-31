Два фильма из мирового проката покажут в кинотеатрах Омска

Фото: Алиса ТИТКО

В кинотеатрах Омска покажут два фильма из мирового проката. Для зрителей обновили афишу.

Кинотеатры «Кристалл» и «Галактика» скоро начнут продажу билетов на два нашумевших фильма – «Барби» (16+) и «Оппенгеймер» (16+).

Так, «Барби» покажут с 1 по 30 октября, а «Оппенгеймер» с 2 по 22 октября. Сами ленты вышли в мировой прокат 21 июля, но в Россию эти картины не привезли.

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