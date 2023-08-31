Рейс авиакомпании «Якутия» из Омска в Якутск задержали почти сутки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омском аэропорту почти на сутки задержали вылет рейса авиакомпании «Якутия» по маршруту «Омск — Якутск»

Самолет авиаперевозчика должен был вылететь из Омска в Якутск сегодня в 02:35. Согласно информации на сайте аэропорта, борт отправится по маршруту только в 01:15 1 сентября.

Отметим, сегодня, 31 августа, из Омского аэропорта с задержкой в 36 минут вылетел самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро», следующий по маршруту «Омск — Абакан».

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