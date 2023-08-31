В Омской области заработают региональные программы «Окна» и «Крыши»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 31 августа, на заседании правительства Омской области были утверждены две региональные программы «Окна» и «Крыши». В их рамках будут замены окна и крыши школ и детских садов региона. Программы будут действовать до 2028 года.

— Заменим окна и отремонтируем кровлю в 1 832 муниципальных и в 57 государственных организациях. Это школы, детские сады, лагеря и учреждения дополнительного образования. Конкретные учреждения определим после отбора муниципалитетов на предоставление субсидии из областного бюджета, — сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Виталий Хоценко.

Отметим, сегодня правительство Омской области решило выделить дотации в размере 23,3 миллиона рублей трем муниципалитетам на решение проблем, обозначенных местными жителями в ходе встреч с Виталием Хоценко. Денежные средства из бюджета региона получат Омск, Оконешниковский и Тарские районы.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru