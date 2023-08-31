Омск и два района получат 23,3 млн руб на решение проблем, обозначенных жителями

Фото: Евгения ГУСЕВА
Омск, Оконешниковский и Тарские районы получат 23,3 миллиона рублей на решение проблем, обозначенных в ходе встреч с врио губернатора Виталием Хоценко. Такое решение был принято на заседание регионального правительства.
В Оконешниковском районе средства направят на замену котла в котельной села Сергеевка, на замену окон в школе села Чистово и в школе в самом райцентре. Кроме того, за счет дотации в Оконешниково будут срочно отремонтированы дом культуры, районные спортцентр и спортивно-технический клуб. По просьбе местных жителей для межпоселенческого дома культуры Оконешниковского района будет приобретен концертный баян.
В Тарском районе средства из областного бюджета потратят на замену участка водопровода в селе Мартюшево, на капремонт игрового зала районного стадиона. Еще свыше 4 миллиона рублей будут направлены на ремонт пешеходных дорожек и тротуаров на отдельных участков городских улиц.
Дотацию в размере 5 миллионов рублей получит Омск. Эти средства пойдут на строительство детской спортплощадки на территории средней школы № 110 по улице 6-ой Станционной.
Виталий Хоценко обратил особое внимание глав муниципалитетов на необходимость оперативно реализовать все профинансированные мероприятия.
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