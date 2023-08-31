В Омске 2 и 6 сентября грядут отключения воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске 2 и 6 сентября без воды ожидаются отключения воды. Без воды останутся поселок Входной и несколько домов на улице Звездова.

Так, 2 сентября с 10:00 до 19:00 из-за ремонтных работа на водопроводе по улице Богдана Хмельницкого воды не будет в кранах по следующим адресам:

— улица Звездова, 95, 97.

Машина с питьевой водой будет установлена около дома № 95 по улице Звездова.

С 02:00 до 23:00 6 сентября из-за работа по ремонту запорной арматуры на водопроводе в поселке Входной водоснабжение будет отключено в зданиях, расположенных по следующим адресам:

— пос. Входной, 101;

— ул. Входная 32/1, 32/2, 32/3, 13/3, 19/1, 23/1, 29/1, 10б, 22/2, 1/1, 22/1, 3/2, 19а, 3/3, 3, 100, 9/2, 18/2, 99

— котельная «Октан»

— коттеджный поселок и водоразборные колонки пос. Входной, ст. Пламя, пос. Северный;

— психоневрологический интернат «Северный»;

— пос. Приветное;

— ст. Входная, ул. Челябинская, 2;

— ул. Транспортная, 19;

— микрорайон 2888 км № 4, 5, 6, 7, 8;

— водоразборные колонки - 2884 км;

— пос.Петровка;

— жилые дома ПМС-22 №4,5,6,7,8;

— КНС-46;

— ВКС-443.

Машины с питьевой водой будут установлены около дома № 11 по улице Харьковской и дома № 5 по улице Кирова.

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