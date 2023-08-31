В Омске 2 и 6 сентября грядут отключения воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Омске 2 и 6 сентября без воды ожидаются отключения воды. Без воды останутся поселок Входной и несколько домов на улице Звездова.
Так, 2 сентября с 10:00 до 19:00 из-за ремонтных работа на водопроводе по улице Богдана Хмельницкого воды не будет в кранах по следующим адресам:
— улица Звездова, 95, 97.
Машина с питьевой водой будет установлена около дома № 95 по улице Звездова.
С 02:00 до 23:00 6 сентября из-за работа по ремонту запорной арматуры на водопроводе в поселке Входной водоснабжение будет отключено в зданиях, расположенных по следующим адресам:
— пос. Входной, 101;
— ул. Входная 32/1, 32/2, 32/3, 13/3, 19/1, 23/1, 29/1, 10б, 22/2, 1/1, 22/1, 3/2, 19а, 3/3, 3, 100, 9/2, 18/2, 99
— котельная «Октан»
— коттеджный поселок и водоразборные колонки пос. Входной, ст. Пламя, пос. Северный;
— психоневрологический интернат «Северный»;
— пос. Приветное;
— ст. Входная, ул. Челябинская, 2;
— ул. Транспортная, 19;
— микрорайон 2888 км № 4, 5, 6, 7, 8;
— водоразборные колонки - 2884 км;
— пос.Петровка;
— жилые дома ПМС-22 №4,5,6,7,8;
— КНС-46;
— ВКС-443.
Машины с питьевой водой будут установлены около дома № 11 по улице Харьковской и дома № 5 по улице Кирова.
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