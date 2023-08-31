«Справедливость?»: 19-летний житель Омской области отдал 115 тысяч мошенникам, обещавшим сделать ему права, но так их не получил

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области 19-летний местным житель хотел купить права, но попал на удочку интернет-мошенников.

Как рассказал полицейским 19-летний житель Одесского района, он перевел 115 тысяч рублей неизвестным, которые обещали изготовить ему водительское удостоверение.

По факту произошедшего проводится проверка. Полицейские уже подготовили необходимые запросы в банк. Идут поиски злоумышленников.

Отметим, только за минувшие сутки УМВД России по Омской области зарегистрировало на территории региона 23 факта дистанционного хищения денежных средств.

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