«Кого-то не поделили»: в Омской область мужчина сломал нижнюю челюсть приятелю в ходе ссоры на почве ревности

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омской области полицейские задержали 29-летнего жителя Болшереченского района, который сломал нижнюю челюсть своему знакомому.

Как выяснили правоохранители, 29-летний местный житель во время ссоры на почве ревности сломал нижнюю челюсть своему 30-летнему приятелю. Медики диагностировали открытый перелом нижней челюсти у потерпевшего. Он получил средний вред здоровью.

Отметим, за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести сельчанину может грозить уголовное дело. Наказание за подобное преступление может предусматривать либо лишение свободы на срок до 3 лет, либо арест на 6 месяцев.

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