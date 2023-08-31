«Кого-то не поделили»: в Омской область мужчина сломал нижнюю челюсть приятелю в ходе ссоры на почве ревности

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Омской области полицейские задержали 29-летнего жителя Болшереченского района, который сломал нижнюю челюсть своему знакомому.
Как выяснили правоохранители, 29-летний местный житель во время ссоры на почве ревности сломал нижнюю челюсть своему 30-летнему приятелю. Медики диагностировали открытый перелом нижней челюсти у потерпевшего. Он получил средний вред здоровью.
Отметим, за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести сельчанину может грозить уголовное дело. Наказание за подобное преступление может предусматривать либо лишение свободы на срок до 3 лет, либо арест на 6 месяцев.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru