Жители Омска считают, что МРОТ должен составлять 39,2 тыс. рублей

Реальный МРОТ в 16 242 рубля по истине смешон. Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Омска считают, что уровень МРОТ должен составлять 39 200 рублей. Это следует из опроса проведенного порталом поиска вакансий SuperJob.

Однако запросы к уровню минимального размера оплаты труда (МРОТ) у омичей оказались не самыми высокими. Так, более крупные суммы назвали жители Москвы (44 200 рублей), Владивостока (43 900 рублей), Хабаровска (42 400 рублей). Самыми скромными запросы к уровню МРОТ в России оказались у жителей Пензы — 34 500 рублей.

Напомним, с 1 января 2023 года МРОТ в России составляет 16 242 рубля. Согласно законопроекту, подготовленному Минтруда РФ, с 1 января 2024 года МРОТ должен вырасти до 19 242 рублей.

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