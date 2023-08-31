В Омской области работодатели требуют знания английского языка от кандидатов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аналитики портала поиска вакансий hh.ru провели исследования и выяснили, какие предметы из общеобразовательной программы как требования к соискателям чаще всего работодатели упоминают в вакансиях.

По мнению работодателей, самым полезным оказалось знание английского языка. Он указан в качестве требования в 66% вакансий, где есть упоминания каких-либо предметов. Второе место занимает знание русского языка (14%), а третье — математики (7%). Далее следуют физика (6%), химия (4%), биология (3%).

В 2023 году в Омской области была открыта 1,3 тысячи вакансий, на которые могут претендовать лишь кандидаты, знающие английский язык. Больше всего предложений о работе с таким требованием поступает от компаний, работающих в таких сферах, как IT (19,5%), услуги для бизнеса (8,7%) и финансы (7,1%).

Более 450 вакансий в Омской области упоминали как требование знание русского языка. Чаще всего знание госязыка ожидали от соискателей компании из IT-отрасли (12,4%), сферы розничной торговли (7,3%), сферы услуг для бизнеса (6,3%).

Более 270 предложений о работе были открыты для кандидатов со знанием математики. Омичах, знающих математику, больше всех заинтересованы IT-компании (19%), образовательные учреждения (14,8%) и компании из финансовой сферы (7,4%).

Помимо упомянутых предметов, омские работодатели, ведущие деятельность в определенных сферах, требуют от кандидатов знания таких предметов, как физика, химия и биология.

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