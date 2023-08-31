Фото: omskportal.ru.

В Омске на базе АО «Омсктрансмаш» создадут индустриальный парк. Он появится в рамках соглашения, подписанного между правительством Омской области и АО «Концерн «Уралвагонзавод». Работы созданию индустриального парка уже стартовали.

— У нас есть важное ответственное поручение вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ России Дениса Мантурова, и мы уже работаем над созданием индустриального парка на площадях Омсктрансмаша. Сегодня мы договорились с концерном Уралвагонзавод о партнёрстве в реализации данного проекта. Нам нужно до конца этого года подготовить концепцию, представить её вице-премьеру и дальше двигаться карте проекта вместе — Концерн «УВЗ», Минпромторг РФ, правительство Омской области, — отметил врио губернатора Омской области.

Создание индустриального парка открывает возможность для привлечения федерального финансирования на реконструкцию цехов и модернизацию предприятия. Кроме того, это позволит снизить затраты на содержание имущественного комплекса.

— В современных условиях необходимость создания таких сателлитов, которые находятся рядом с опорным заводом, очень важна. Это позволяет развивать направление в поддержку «Омсктрансмаша» с одной стороны, а с другой стороны привлекать и делать новые стартапы, и смотреть, как может промышленный индустриальный парк развиваться в интересах города, области и в целом в интересах страны. Мы ещё только заявились, но уже сегодня появляются заявки, и уже хотят люди приходить в этот индустриальный парк. Поэтому мы совместно с руководством Омской области сделаем всё, чтобы максимально быстро реализовать этот проект, — сообщил гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

Отметим, ранее стало известно, что в Омске могут создать индустриальный парк, где будут производить пиролиз. Он может появиться в особой экономической зоне «Авангард» или на территории около завода «Омский каучук».

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