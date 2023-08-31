С 30 августа в Омской области заработали участковые избирательные комиссии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области 30 августа начали работу участковые избирательные комиссии. На грядущих выборах будут работать 1969 постоянный комиссий и 34 временных участок (в больницах, СИЗО и аэропорту Тары). В них будут работать около 15 тысяч человек. Об этом сообщили в областном избиркоме.

До дней голосования, 9 и 10 сентября, члены избирательных комиссии будут информировать избирателей о месте и днях голосования, готовить участки к выборам, уточнять списки избирателей, принимать заявления о голосовании на дому и по месту нахождения в рамках системы «Мобильный избиратель», а также проводить иные мероприятие по подготовке к выборам.

— В этом году были сформированы новые составы участковых избирательных комиссий. В них вошли представители девяти политических партий. В составы всех избирательных комиссий включены представители «Единой России», на 95% участков представлены члены от КПРФ, на 85% – ЛДПР и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Более 80% членов УИК имеют опыт работы в избирательной системе. Все члены комиссий прошли специальное обучение и в дни выборов будут ждать избирателей в помещениях для голосования, — рассказал председатель Избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков.

Напомним, в Омской области 9 и 10 сентября 2023 пройдут выборы губернатора и депутата Законодательного собрания по одномандатному округу номер № 16. В выборах главы региона примут участие представители четырех политических партий. Самовыдвиженцы за кресло губернатора бороться не будут.

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