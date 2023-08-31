Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в День знаний, 1 сентября, будет прохладно и дождливо. О том, какой будет погода в Омске, подробнее рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Так, завтра, 1 сентября, в ночные часы температура воздуха составит +6...+11 градусов. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов. В течение суток на территории региона ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный со скоростью от 4 до 12 м/с.

В субботу, 2 сентября, погода в Омске на день не изменится. Так, ночью ожидается от +5 до +10 градусов, местами туман. Днем столбик термометра поднимется до +16...+21 градуса. Ночью, утром и днем местами по Омской области пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный до 10 м/с.

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