Сотрудников омской РЭК обвиняют в завышенных тарифах на вывоз мусора

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В отношении неустановленных должностных лиц Региональной энергетический комиссии СУ СК РФ по Омской области завел уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

По информации «Коммерческих Вестей», дело было заведено еще 18 августа 2023 года по причине завышения тарифа на транспортировку мусора для регионального оператора в 2021 и 2022 годах.

С прокуратурой согласился Пятый апелляционный суд общей юрисдикции. Он также усмотрел факт завышения тарифа. Вероятно, это и послужило причиной, по которой завели уголовное дело.