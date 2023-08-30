Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 августа 2023 12:47

Место Дмитрия Маевского в ОмГТУ займет проректор Василий Фефелов

30 августа ректор Маевский покинул свой пост
Елена УРМАНОВА
До 30 августа пост ректора ОмГТУ занимал Дмитрий Маевский

До 30 августа пост ректора ОмГТУ занимал Дмитрий Маевский

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Должность исполняющего обязанности ректора Омского государственного технического университета займет проректор вуза, кандидат химических наук Василий Фефелов.

Фефелов сам был студентом ОмГТУ и окончил его в 2007 году, получив специальность «Химическая технология органических веществ». В 2009 году он получил второе высшее образование по специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию в области химии, сейчас работает над докторской диссертацией. До назначения на пост и.о. ректора занимал должность проректора по научной и инновационной работе.

До сегодняшнего дня с 2022 года вузом руководил Дмитрий Маевский. До этого два года он являлся исполняющим обязанности ректора. Накануне Министерство образования и науки РФ прекратило трудовой договор с Маевским «в связи с прекращением допуска руководителя к государственной тайне». 30 августа он ушел с должности ректора.