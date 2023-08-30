Место Дмитрия Маевского в ОмГТУ займет проректор Василий Фефелов

До 30 августа пост ректора ОмГТУ занимал Дмитрий Маевский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Должность исполняющего обязанности ректора Омского государственного технического университета займет проректор вуза, кандидат химических наук Василий Фефелов.

Фефелов сам был студентом ОмГТУ и окончил его в 2007 году, получив специальность «Химическая технология органических веществ». В 2009 году он получил второе высшее образование по специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию в области химии, сейчас работает над докторской диссертацией. До назначения на пост и.о. ректора занимал должность проректора по научной и инновационной работе.

До сегодняшнего дня с 2022 года вузом руководил Дмитрий Маевский. До этого два года он являлся исполняющим обязанности ректора. Накануне Министерство образования и науки РФ прекратило трудовой договор с Маевским «в связи с прекращением допуска руководителя к государственной тайне». 30 августа он ушел с должности ректора.